Kingdom Hearts III : trailer du monde Raiponce

A l'occasion du « Lucca Comics & Games 2018 » (ça s'est passé en Italie), Square Enix nous a offert un nouveau trailer dequi va exclusivement s'attarder sur le Royaume de Corona, donc plus précisément le monde du film Raiponce. Trailer que vous pouvez d'ailleurs visionner au choix avec les voix japonaises ou US.sortira le 29 janvier 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One (et la semaine précédente au Japon).