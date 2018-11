Blizzard : les annonces de la BlizzCon 2018

L'annonce phare de la BlizzCon 2018 restera indéniablement l'annonce du remake de, sous-titré « Reforged » et qui inclura aussi bien le jeu de base que l'extension, avec une sortie annoncé pour courant 2019 sur PC.Peaufiné en matière de rendu jusqu'aux cinématiques (pour une durée de quatre heures quand même), le titre proposera donc de vivre ou revivre cette légende du STR avec ses 62 missions, ses 4 factions, tout ce qu'il faut en matière de multi (Battle.net, salons personnalisés, création de missions), accompagné d'une masse de rééquilibrage pour correspondre aux normes de notre époque.29,99€ pour l'édition standard, et 10 de plus pour la « Spoils of War » qui propose divers bonus pour les autres jeux Blizzard (une monture pour WoW, ou encore quatre persos pour HosS).Hype totalement inversé à l'annonce du « nouveau ». Là où tout le monde espérait un quatrième épisode, surtout vu les annonces de recrutement depuis des mois, Blizzard a créé l'effroi en annonçant, spin-off mobile mais néanmoins canonique puisque se situant juste aprèsL'éditeur aura beau avoir avancé tous les arguments possibles (6 classes, du online, nouveaux streums, suivi fait de nouvelles classes et missions…), cela ne servira pas à cacher la déception des fans qui actuellement sont en train de se défouler sur Youtube avec déjà près d'un demi-million de dislikes au moment où nous écrivons ces lignes, pas aidé par la tentative de Blizzard de censurer certains commentaires.Promis depuis longtemps,se fera encore attendre jusqu'en été 2019, signant pour tous les abonnés le retour de l'expérience vanilla, donc sans les diverses extensions sorties depuis mais avec tout de même les ajouts jusqu'à la MAJ 1.12 de 2006, une petite rehausse graphique et diverses améliorations de notre temps, notamment la compatibilité Battle.net.Ceux qui souhaiteront surtout s'attarder à poursuivre l'aventure de celui qui incarne encore dans le MMORPG le roi fatigué (mais néanmoins roi quand même), une deuxième vidéo vient illustrer « Les Flots de la Vengeance », première grosse MAJ deprévue le 11 décembre, avec ses nouvelles quêtes scénarisées, son raid (La Bataille de Dazar'Alor), son front de guerre (La Bataille de Sombrivage), les assauts Horde & Alliance, de nouvelles îles, des armures ancestrales et « bien plus encore ».Dernier point à retenir pour la BlizzCon 2018 : l'annonce d'un nouveau personnage au casting du toujours très populaireen la personne d'Elisabeth Caledonia Ashe, dont les quelques vidéos vont se charger de décrire ses nombreuses capacités sur le terrain (incluant son partenaire B.O.B.) mais également sa biographie qui permettra de découvrir ses liens avec Jesse McCree.Blizzard n'a pas encore précisé la date de sortie officielle de ce 29ème personnage.