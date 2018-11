Taiko no Tatsujin : trailer de lancement

Après 14 ans d'absence en occident (et encore, seulement aux USA), la franchiseest dès aujourd'hui de retour dans les bacs Switch avec son tambourin, et en voici justement le trailer de lancement qui nous fait un rapide tour du concept.Dans son communiqué, Bandai Namco rappelle gracieusement que le titre est également sorti sur PS4, mais sans l'accessoire et uniquement en dématérialisé.