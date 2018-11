Battlefield V fait le tour du propriétaire

Après quelques semaines de retard pour éviter un échec critique,arrivera le 20 novembre (PC, PS4 & One) et DICE nous propose un état des lieux du coté des cartes multijoueurs au nombre de huit nous emmenant de l'Afrique du Nord au cercle arctique en passant par les Pays-Base, la Norvège ou encore la France (Arras).Une neuvième carte (Belgique) arrivera peu de temps après le lancement, et ce sera loin d'être la dernière vu le suivi prévu en 2019, gratuit on le rappelle.