[Rappel] Direct Smash Bros Ultimate à 15h

Dans quelques minutes, précisément à 15h00 tapantes, se tiendra le dernier Nintendo Direct spécialement consacré au futurdont on attend le lancement pour le 7 décembre sur Switch.Sans avoir d'indices particuliers, on peut néanmoins se douter que ce show sera l'occasion de révéler le dernier mode de jeu encore tenu secret, et très probablement un ou deux nouveaux personnages au casting.