Just Cause 4 : teaser du Season Pass

n'échappera pas à l'indispensable Season Pass et Square Enix nous tease la chose avec ce court trailer qui permet de rappeler que ce suivi au prix encore inconnu offrira trois extensions (Dare Devils, Los Demonios et Agent Strikes Pack), toutes prévues pour 2019 et directement proposées dans l'édition Gold.L'aventure « de base » sortira elle le 4 décembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.