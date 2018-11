Catherine Full Body se montre un peu plus

Pas avare lorsqu'il s'agit de promouvoir ce qui n'est pourtant qu'un remaster, Atlus nous dévoile un troisième trailer pour sonattendu pour le 14 février 2019 sur PS4 & Vita (au Japon), et quelque part en 2019 avec la promesse de voix japonaises et sous-titres FR.La vidéo se permet de montrer les tenues dites sexy (de l'édition limitée) et le skin Joker de(offert dans les premières éditions).