Man of Medan s'offre un nouveau trailer

Pour se maintenir un peu dans le thème d'Halloween, le studio Supermassive nous offre un nouveau trailer de, sa nouvelle production narrative qui s'inscrira dans le cadre de la nouvelle franchisespécialement éditée par Bandai Namco, et dont chaque épisode mettra en scène une histoire et un casting différents.sortira courant 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et l'éditeur tient à annoncer que le titre aura droit à un doublage dans les principales langues européennes, dont le français.