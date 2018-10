Resident Evil 2 : les costumes PS1 à débloquer

Si certains costumes seront uniquement disponibles dans les éditions spéciales de, Capcom s'est tout de même souvenu qu'à une époque, il n'y avait pas besoin de lâcher plus d'argent que prévu pour bénéficier de skins bonus, et annonce justement le retour des costumes classiques pour tous, à débloquer in-game de façon non indiquée.Ce remake reste attendu pour le 25 janvier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.