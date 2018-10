Pokemon Let's Go : petit trailer pour Halloween

Pour fêter un minimum Halloween,a droit à un petit trailer qui pour rester dans le ton va évidemment montrer la Tour Spectre de Lavanville, avec ses Fantominus et autres associés, sans parler de la présence d'habituels dresseurs prêts à en découdre.Lancement toujours prévu pour ce 16 novembre sur Switch, avec ses deux versions, sa Pokéball Plus et ses différents packs.