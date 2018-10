Hitman 2 : un trailer pour préparer la sortie

C'est dans deux semaines (le 13 novembre) que IO Interactive lâchera sonaux cotés de Warner Bros, et en voici justement un tour d'horizon via ce trailer qui se charge de présenter rapidement les six zones livrées d'office, là où le précédent faisait le pari de l'épisodique.Outre la replay-value propre au genre où chacun tentera de commettre le meurtre parfait, ou au moins le plus original, le titre sera livré avec ses deux modes multijoueurs (Ghost Mode pour la compétition, Sniper Assassin pour la coopération) sans oublier les sections Contrats et Cibles qui incarneront le suivi gratuit du jeu. La première mission « Cible » arrivera d'ailleurs le 20 novembre, demandant de trouver le moyen d'assassiner Sean Bean, l'homme qui n'en finit plus de mourir.