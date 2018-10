Spyro Reignited Trilogy : nouvelle vidéo

Le trailer de lancement a beau être déjà disponible, Activision et le studio Toys For Bob ne vont pas rester les bras croisés jusqu'au lancement dele 13 novembre et nous en dévoilent une nouvelle vidéo de gameplay que voici, tirée du premier épisode.On rappelle qu'il a été confirmé que le téléchargement sera obligatoire pour accéder aux épisodes 2&3 (pas de code : le disque sera suffisant), tandis qu'on attend toujours de savoir si le double-pack avecarrivera bien en Europe.