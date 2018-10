Twin Mirror : première présentation de gameplay

Bandai Namco et Dontnod ont profité de la Paris Games Week pour dévoiler la première présentation de gameplay pour, le nouveau projet narratif du studio français en complément deactuellement en cours.L'activation des sous-titres FR vous permettra de savoir globalement à quoi vous attendre pour ce jeu qui nous fera incarner Sam, homme touché par certains troubles psychologiques (qui pourront d'ailleurs être exploitées), et surtout potentiellement lié à un meurtre puisque se réveillant un beau matin dans sa bourgade natale avec une chemise couverte de sang.Le lancement est programmé pour début 2019, le premier épisode du mois (sur trois), et ce sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.