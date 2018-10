No Man's Sky : la nouvelle grosse MAJ disponible

Hello Games publie un trailer pour signaler la disponibilité sur PC/PS4/One de « The Abyss », première MAJ d'importante pourdepuis la publication de la version NEXT.Comme vous pouvez le voir, le thème de cette MAJ (gratuite) sera l'exploration des fonds-marins avec une nouvelle histoire scénarisée, un véhicule adapté à la situation (l'Exocraft) qui sera comme le reste personnalisable, une rehausse coté faune et flore, et bien entendu la possibilité de maintenant se lancer dans des constructions sous l'eau.