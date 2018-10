Bandai Namco a donné des nouvelles de sonavec un simple trailer que voici mais qui a néanmoins son importance puisque dévoilant tout l'aspect customisation avec ce gigantesque « arbre » où l'on pourra débloquer avions, pièces spéciales et équipement, sans oublier les skins à obtenir en passant par la case défis.Ce nouvel épisode reste prévu le 18 janvier 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 1er février sur PC via Steam.