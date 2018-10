Yooka Laylee : trailer de la ''MAJ N64''

Parmi les paliers du Kickstarter de, il y avait la promesse de proposer un skin pour refaire l'aventure avec un rendu façon Nintendo 64. Absente du lancement mais néanmoins en chantier, cette option ne va plus tarder à arriver via une MAJ gratuite et les développeurs nous montrent d'ailleurs un extrait via ce trailer qui, il faut le dire, est en train de décevoir tout le monde tant on est à mille lieux de « l'effet N64 », pour quelque chose de plus proche d'une 3DS avec un filtre et davantage d'aliasing.On retournera plutôt attendre l'annonce d'un nouveau projet pour le studio,ayant déjà 18 mois au compteur.