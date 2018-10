Just Cause 4 : nouveau trailer ''panoramique''

Toujours attendu pour le 4 décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One,accueille un nouveau trailer dit « panoramique » qui a son utilité si vous avez l'écran adapté, un peu moins pour les autres qui profiteront néanmoins de nouvelles séquences en attendant la sortie.Sinon, Square Enix signale que vous pourrez admirer cette vidéo dans de bonnes conditions sur son stand de la Paris Games Week, où se trouve également quelques bornes jouables pour attirer le peuple vers ce quatrième épisode toujours signé Avalanche, et porté par le nouveau moteur Apex pour garantir un rendu digne et surtout une optimisation à la hauteur.