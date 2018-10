Dynasty Warriors 9 : un trailer pour la MAJ coop

Koei Tecmo place un trailer pour évoquer à ceux qui l'ignorent quea accueilli cette semaine une MAJ de taille puisque rajoutant le mode coopération aussi bien en local qu'en ligne.Mais ce n'est pas tout car l'éditeur ne compte visiblement pas abandonner cet épisode en annonçant un « Season Pass 2 » qui sera constitué de nouveaux costumes (16), armes (6) et scénarios (4). Niveau gratuité, il y aura également à l'avenir quelques ajouts sympathiques comme du classement en ligne et un nouveau système de développement dont on ne sait encore rien.