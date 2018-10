Jump Force : Ryo et Ken montent à Paris

Le casting decontinue de prendre de l'ampleur avec l'annonce de deux jolies stars que sont Kenshiro de « Hokuto no Ken », et (assez inattendu) Ryo Saeba de « City Hunter », dont la présence n'est pas innocente vu l'arrivée d'un film anime au Japon, et un autre live chez nous.La liste des personnages annoncés pour le moment (24) :- Goku (DBZ)- Vegeta (DBZ)- Freezer (DBZ)- Naruto (Naruto)- Sasuke (Naruto)- Luffy (One Piece)- Zoro (One Piece)- Sanji (One Piece)- Barbe Noire (One Piece)- Sabo (One Piece)- Icihigo (Bleach)- Rukia (Bleach)- Sosuke (Bleach)- Gon (HxH)- Hisoka (HxH)- Kurapika (HxH)- Kilua (HxH)- Yugi (Yu-Gi-Oh)- Yusuke (Yu Yu Hakusho)- Younger (Yu Yu Hakusho)- Seiya (Saint Seiya)- Shiryu (Saint Seiya)- Kenshiro (Hokuto no Ken)- Ryo (City Hunter)Sortie prévue courant février 2019 sur PC, PS4 & One.