Yakuza 4 : trailer de la version PS4

Famitsu a révélé hier que le portage PS4 dedébarquerait le 17 janvier 2019 au Japon, et SEGA nous en ajoute maintenant quelques visuels ainsi qu'un trailer pour cet épisode réputé pour être l'un des plus longs, et dont l'unique modification connue par rapport à l'original est le changement d'acteur pour Masayoshi Tanimura (visage comme doublage).Pour l'heure, l'éditeur n'a encore rien déclaré concernant l'arrivée de ces trois remasters (3, 4, 5) en occident, même si la popularité grandissante hors-Japon ne laisse aucun doute.