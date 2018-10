Hitman 2 dévoile ses dernières zones

Le lancement decommençant à approcher, Warner Bros et IO Interactive placent un gros coup d'accélérateur sur la communication en dévoilant d'un coup les quatre dernières zones de cette suite. Donc outre Miami et la jungle colombienne, on aura donc droit dès la sortie à Hawke's Bay (Nouvelle-Zélande), Bombay/Mumbai, le Vermont et enfin la mystérieuse île de Sgail.Sortie prévue le 13 novembre sur PC/PS4/One, avec on le rappelle la possibilité d'accéder à toutes les zones du premier épisode via un DLC, gratuit si vous possédez le jeu, payant pour les autres (prix non spécifié).