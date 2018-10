Le deuxième trailer devient s'attarder sur le retour du « Performance Shop », plus communément appelé le garage qu'il sera possible d'aménager à votre guise, tout en y pratiquant l'essentiel dans ce type de jeu : la customisation de votre véhicule, aussi bien sur le visuel que dans les performances.Plus complet sur le contenu et surtout le online, cette suite arrivera le 4 décembre 2018 sur Switch.