Spider-Man : le premier DLC disponible

Le premier des trois DLC deest à présent disponible en téléchargement. Sous-titré The Heist, ce chapitre propose une poignée de nouvelles missions scénarisées pour mettre en avant l'arrivée de Black Cat, en plus de donner accès à trois nouveaux costumes, de nouveaux défis et ce qu'il faut de trophées. 9,99€ le tout, et intégré dans un Season Pass à 24,99€.En voici le trailer de lancement, pour le moment uniquement livré en japonais comme vous pouvez l'entendre.