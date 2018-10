Deux nouveaux trailers pour Persona Dancing

Le 4 décembre prochain sortira sur PlayStation 4 et PlayStation Vita le duoet, chacun ici représenté par son propre trailer pour montrer les personnages et quelques uns des morceaux.N'oubliez pas que la portable bientôt enterrée de Sony se contentera du dématérialisé, là où il sera possible de récupérer chacun en boîte sur PS4 (60€ par jeu), ou directement dans un collector à 100€ qui inclura les deux DLC et un code pour téléchargeren bonus.