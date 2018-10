Man of Medan : la durée de vie évoquée

Encore loin de sa date de sortie, le jeu d'aventure narratifa néanmoins déjà droit à une estimation de sa durée de vie, Tom Heaton ayant confié à Wccftech qu'il faudrait environ quatre heures pour atteindre les crédits de fin, avec évidemment une replay-value d'importance puisqu'il y aura plusieurs fins qui seront liées au nombre de survivants : tout le monde est susceptible de mourir, sans exception.Et pour ceux qui auraient oublié de quoi on parle, rappelons donc queest le premier jeu de la saga, produite par l'équipe de Supermassive () pour le compte de Bandai Namco.Ce premier jeu (chacun sera scénaristiquement indépendant) arrivera courant 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et l'on espère que le prix sera plus doux que la moyenne.