Hitman 2 montre son mode Fantôme

a le souhait d'être « complet » au lancement, contrairement au précédent qui était en format épisodique. Mais si ce n'est pas suffisant aux yeux de certains pour garantir une durée de vie convenable (et un minimum de renouvellement), alors sachez que les développeurs vont tenter un mode inédit appelé « Fantôme », se jouant en 1V1.Jouable uniquement en ligne, ce mode proposera à deux apprentis-tueurs de se lancer conjointement dans une même mission pour éliminer cinq cibles à la fois rapidement et de manière « propre ». Pour autant, les deux parties sont complètement instanciées pour chaque joueur et il n'y aura pas d'interaction entre les deux, juste la possibilité de voir ce que l'autre est en train de faire pour le copier en cas de retard ou si possible faire mieux. Notons que ce mode ne sera disponible au départ que sur la map de Miami, avant d'être livré sur les autres avec le temps.sortira le 14 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.