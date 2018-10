God Eater 3 : un mode spécial à 8 joueurs

Bandai Namco a annoncé ce week-end queproposerait un nouveau mode dit « Assault Mission », proposant de coopération avec pas moins de 7 joueurs en ligne pour affronter une grosse bestiole mais dans un temps donné, à savoir moins de cinq minutes. Pas de sessions privées ni de possibilité de créer son équipe puisque les développeurs veulent miser sur le coté aléatoire du pur matchmaking, en notant tout de même que si vous n'êtes pas assez, des alliés IA viendront vous épauler pour pouvoir assurer que vous serez à chaque fois huit guerriers.Bien entendu, il y aura à la clé de belles récompenses en cas de victoire et ceux qui ont téléchargé la démo jouable sur le Store japonais pourront s'essayer à ce mode dès le 20 octobre en se dépêchant : la version d'essai sera supprimée le lendemain.sortira le 13 décembre au Japon sur PS4 & PC (key art et jaquette visibles ci-dessous), tandis que l'Europe patientera jusqu'au premier semestre 2019, sans plus de précisions.