Senran Kagura Burst reporté pour censure

L'affairerisque désormais de faire cas d'école chez certains développeurs qui ont tendance à pousser le curseur « érotisme » un peu trop loin, et XSEED est notamment dans l'obligation de se plier à de nouvelles politiques en annonçant le report deaux USA comme en Europe, et ce dans le but de supprimer le mode « Intimité » sur PlayStation 4.On précise bien PS4 car il s'agit d'une demande expresse de Sony, et la version PC gardera d'ailleurs le mode en question, juste que l'éditeur fait un report conjoint pour maintenir une sortie simultanée à une date désormais inconnue.