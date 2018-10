Child of Light se lance sur Switch

Ubisoft indique avec ce trailer de lancement la disponibilité depuis hier desur Switch, fourni dans son Ultimate Edition (donc incluant tous les DLC) et donc l'occasion de remettre en avant la franchise et l'UbiArt en attendant l'annonce du deuxième épisode, teasé il y a quelques semaines.En parlant de l'UbiArt, on rappelle que la Switch aura également droit au portage du très bonle 8 novembre.