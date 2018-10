Darksiders III aura droit à deux DLC

aura comme la plupart des autres jeux un suivi fait de DLC, deux plus précisément, avec tout d'abord « Le Creuset » qui sera vaguement une sorte de mode Horde (avec récompenses et objets à débloquer), suivi des « Gardiens du Vide » qui se présente sous la forme d'une extension avec une nouvelle zone et ses nouveaux ennemis, permettant de récupérer de nouvelles armes et une armure ultime.Les deux DLC ne sont pas encore datés, tandis que le jeu principal est toujours prévu pour le 27 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.