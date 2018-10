Xbox One : la MAJ Avatars disponible

La Xbox One a accueilli sa nouvelle MAJ dont le pilier est le retour des avatars sauce nouvelle formule dans le rendu comme les possibilités d'édition, Microsoft ayant néanmoins pris un point d'honneur à inclure par exemple le handicap (présence de chaise roulante notamment). Comme sur 360, les avatars sont destinés à mettre un peu de gaieté dans le dashboard, tout en pouvant être customisé avec des achats annexes aux couleurs de certains jeux.La MAJ se permet en outre de rajouter le format Dolby Vision pour le visionnage en streaming, et une compatibilité avec Alexa/Cortona pour la navigation (uniquement aux USA pour le moment). On se souviendra que la chose était déjà possible il y a cinq ans avec Kinect, mais l'accessoire est mort en cours de route.