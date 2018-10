Saint Seiya rejoint le casting de Jump Force

Deux personnages de plus viennent s'ajouter à la liste des combattants de, officialisés à présent via un trailer mais déjà teasé ce matin : Pegasus Seiya et Dragon Shiryu de Saint Seiya, accompagnés du stage Mayan.Sortie prévue pour février 2019 (avec bêta fermé ce week-end), et voici un petit rappel du casting en attendant d'autres annonces :- Goku (DBZ)- Vegeta (DBZ)- Freezer (DBZ)- Naruto (Naruto)- Sasuke (Naruto)- Luffy (One Piece)- Zoro (One Piece)- Sanji (One Piece)- Barbe Noire (One Piece)- Sabo (One Piece)- Icihigo (Bleach)- Rukia (Bleach)- Sosuke (Bleach)- Gon (HxH)- Hisoka (HxH)- Kurapika (HxH)- Kilua (HxH)- Yugi (Yu-Gi-Oh)- Yusuke (Yu Yu Hakusho)- Younger (Yu Yu Hakusho)- Seiya (Saint Seiya)- Shiryu (Saint Seiya)