Etrian Odyssey Nexus : premier trailer US

Atlus nous livre le premier trailer US (et européen puisque le jeu restera en anglais) d', à la fois considéré comme un méga best-of de la franchise sur tous les aspects, mais également le grand final de la franchise sur 3DS avant que la licence ne commence à regarder ailleurs (reste à savoir où, même si on peut déjà avoir des doutes).La sortie reste prévue pour le 5 février 2019, un mois décidément bien chargé.