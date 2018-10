Black Ops 4 : deux trailers avant la sortie

Encore plus dédié aux fans que les années précédentes par son choix du 100 % multi,arrivera demain en boutiques et Treyarch fait patienter les intéressés avec deux nouveaux trailers.Si mardi, on parlait des modes multi dit classiques, on fait ici le point sur les deux autres morceaux de ce nouvel épisode, à savoir d'un coté le mode Zombies bien plus copieux que les autres années (3 chapitres au lieu d'un seul), et de l'autre le mode Blackout qui est on ose le rappeler la tentative Battle Royale d'Activision qui compte bien avoir sa part du gâteau pendant qu'il en est encore temps.