NIS America signale que c'est ce vendredi 12 octobre que sortira en Europesur PlayStation 4 et Nintendo Switch, vendu 49,99€ avec ses textes FR et son lifting pour donner un rendu équivalent au cinquième épisode.On rappelle que si la série accuse une certaine baisse des ventes, l'éditeur n'en démord pas et a déjà annoncé un futur, mais tout de même l'envie de se renouveler avec des plans pour étendre la franchise au-delà du tactical-RPG.