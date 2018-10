Infos sur les remasters de ACIII et Liberation

Vous l'avez peut-être oublié mais le Season Pass d'ne se composera pas que de deux extensions (réparties chacune en trois épisodes) puisqu'on aura également droit à des versions remasters d'et, les derniers manquant à l'appel sur cette génération (sans compter le tout premier).Dans une note sur son site officiel, Ubisoft en décrit les arguments en rappelant que ces versions arriveront en mars 2019 (sans préciser si elles seront disponibles à l'achat séparé).- 4K sur PC, PS4 Pro et One X, 1080p pour les autres- Meilleures textures- Nouveau travail sur les modèles de personnage- Gestion refaite des effets de lumières- Foule plus dense- Intégrera les quatre missions Arnold, le pack de trois missions additionnelles et l'extension King Washington (en trois épisodes)- 4K sur PS4 Pro et One X, 1080p pour les autres- Améliorations générales du rendu