Black Ops 4 : un trailer multi avant la sortie

Nouvelle petite vidéo depour évoquer le multi « standard » qui proposera selon un leak 14 maps au lancement, accompagné on le rappelle de la section Zombies (trois chapitres dès la sortie) et bien entendu le mode Blackout, aka la version Battle Royale de Treyarch sur laquelle Activision mise beaucoup.Prévu pour ce vendredi 12 octobre, le titre proposera comme de coutume un Season Pass pour augmenter le quota de maps multi et Zombies, mais poussera également le suivi gratuit avec du neuf sur le Blackout, la carte Nuketown, de nouveaux spécialistes ou encore des events.Partenariat oblige, les joueurs PS4 auront droit à une exclusivité temporaire sur tout cela, mais avec bien moins d'attente pour ceux sur PC & One (une semaine au lieu d'un mois).