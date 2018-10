Quelques visuels pour Resonance of Fate HD Quelques visuels pour Resonance of Fate HD

Disponible depuis la old-gen mais finalement assez méconnu, Resonance of Fate fera son retour sous peu pour tenter de gonfler son public de fans avec une édition 4K dont voici quelques visuels, avec la promesse de la part du game designer que le titre tournera en 60FPS et bénéficiera de moult améliorations graphiques, comme sur les cheveux et les visages.



S'il ne faudra plus attendre très longtemps pour s'y essayer (prévu ce 18 octobre pour 34,99€), il faudra faire avec l'absence de version boîte aussi bien sur PC que sur PS4.