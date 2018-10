Fallout 76 : gameplay & world map

Bientôt accessible en bêta pour les joueurs Xbox One, le 23 octobre précisément (puis une semaine plus tard sur PC et PS4),continue de s'illustrer avec cette fois un aperçu de la map complète, bien évidemment sans les divers points d'intérêt pour laisser chacun explorer mais qui permettra de savoir à quoi s'attendre, en notant qu'à l'instar de, vous débuterez vos péripéties tout en haut à gauche (emplacement de l'Abri 76).On ajoute à cela une nouvelle vidéo de gameplay pour montrer les premières minutes du jeu (source : Dualshockers) en rappelant que la version complète arrivera le 14 novembre prochain.