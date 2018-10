Microsoft reparle de son Project xCloud

Il reste encore de bien belles années pour le monde des consoles standards mais ces mêmes années restent comptées au regard du développement de la technologie Cloud. Google a déjà fait un coup d'éclat en proposant de jouer àdès la sortie directement depuis son navigateur Chrome, et c'est maintenant Microsoft qui vient rebondir sur son annonce de l'E3 2018 en dévoilant plus en détails son « Project xCloud ».Le but est simple : sous réserve évidente d'avoir la connexion adéquate, il sera possible de jouer au catalogue Xbox One sur n'importe quel type d'écran, avec pour l'heure des tests principalement effectués sur le secteur mobile (Android) avec des essais visiblement concluants suret. Il sera possible d'y jouer en tactile mais le mieux à faire est d'utiliser une manette One par Bluetooth.Tout cela passera évidemment par la technologie Azure dont la proximité avec les relais sera un gage pour limiter les problèmes de latence, ce qui tombe bien puisque contrairement à l'Espagne ou à l'Italie, la France est bien concernée en Europe aux coté du Royaume-Uni et de l'Allemagne (entre autres).Microsoft nous indique en outre que les premiers tests publics seront lancés en 2019 (sans préciser exactement où) et que pour l'heure, les résultats concernant la latence sont satisfaisant sous réserve de bénéficier d'un débit de 10mb à la seconde. La compatibilité 4G sera possible, et le constructeur se prépare évidemment pour les futurs réseaux 5G.Bien entendu, sans visibilité précise sur le lancement, il faudra encore patienter pour les questions les plus importantes, celles concernant le modèle économique de tout cela.