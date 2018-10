Fallout 76 : gameplay & infos PVP

La chaîne Xbox a posté deux nouvelle vidéos de, récemment essayé par une partie de la presse pendant 3 heures, l'occasion d'avoir un peu de neuf coté gameplay et une information intéressante concernant la gestion du PVP. Bethesda avait en effet stipulé qu'ils ont trouvé un moyen simple de lancer des sessions de chasse/chassé, et la voici : une simple station de radio.Il suffit de se brancher sur cette dernière pour lancer des missions d'assassinat, où vous allez avoir une cible précise (forcément connecté à la radio), sachant que votre cible aura également une autre proie en vue. Vous devrez donc constamment jouer entre la traque et le besoin de surveiller vos arrières.Sortie prévue le 14 novembre, avec une bêta préalable ce 23 octobre sur Xbox One, puis une semaine plus tard sur PC & PS4 (la bêta est réservée à ceux qui ont précommandé le jeu).