Dreams : nouvelle présentation de gameplay

Game Informer nous livre une nouvelle vidéo de gameplay pour, illustrant plus précisément quelques niveaux du mode solo qui comme à chaque fois avec Media Molecule est totalement construit avec l'éditeur de jeu, signifiant que vous avez tous les outils pour faire aussi bien, et si possible mieux.Attendu pour un vague 2019, le titre aura tout de même droit à une phase de bêta dans les semaines à venir,, sans qu'on en sache plus, si ce n'est que toutes les créations effectuées durant cette période seront gardées sur les serveurs pour la version finale.