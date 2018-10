Dead or Alive 6 : trois de plus au casting

Nouveau coup d'accélérateur pour le roster dequi se voit rajouter trois nouveaux combattants, faisant grimper le compteur à 17 personnages pour le moment. Bass, Tina et Mila donc, pour un trailer sous l'évident thème du catch qui en profite pour dévoiler le nouveau stage qui va avec.Sortie prévue pour le 15 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.