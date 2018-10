Soul Calibur VI : Inferno confirmé au casting

Encore du Bandai Namco et de la baston (mais cette fois un peu plus profonde) avec cette foisqui quelques jours avant sa sortie officialise la présence d'Inferno pour un casting qui comptera donc 22 personnages hors DLC :- Astaroth- Azwel (inédit)- Cervantes- Geralt (guest)- Grøh (inédit)- Inferno- Ivy- Kilik- Maxi- Mitsurugi- Nightmare- Raphael- Seong Mi-Na- Siegfried- Sophitia- Taki- Talim- Tira (DLC)- Voldo- Xianghua- Yoshimitsu- ZasalamelSortie prévue dans deux semaines, le 19 octobre, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.