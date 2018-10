Jump Force : le trailer de Yugi Muto

Bandai Namco revient sur l'annonce de Yugi Muto au casting de(d'autres ont été annoncés en cours de route), nous proposant donc une vidéo de gameplay pour ce personnage qui exploitera forcément ses cartes pour se débarrasser de ses opposants.Prévu pour février 2019 (un de plus) et bénéficiant d'une bêta fermée du 12 au 14 octobre, le titre a pour l'heure 18 personnages confirmés.- Goku (DBZ)- Vegeta (DBZ)- Freezer (DBZ)- Naruto (Naruto)- Sasuke (Naruto)- Luffy (One Piece)- Zoro (One Piece)- Sanji (One Piece)- Barbe Noire (One Piece)- Sabo (One Piece)- Icihigo (Bleach)- Rukia (Bleach)- Sosuke (Bleach)- Gon (HxH)- Hisoka (HxH)- Kurapika (HxH)- Kilua (HxH)- Yugi (Yu-Gi-Oh)- Yusuke (Yu Yu Hakusho)- Younger (Yu Yu Hakusho)