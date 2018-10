Comme on s'y attendait ce matin, la date fixée pour le lancement de(le 1er novembre donc) concernera la totalité des territoires, incluant l'Europe qui découvrira donc cette curiosité d'Human Head Studios, financée par Square Enix et assumant son statut d'œuvre un peu expérimentale au regard de la durée de vie (2-3h) et du prix (14,99€).Le titre sera disponible aussi bien sur PC que sur PS4, et en voici la présentation en français.