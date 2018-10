The Quiet Man trouve sa date (au Japon)

Square Enix annonce que son fameuxsortira le 1er novembre au Japon sur Steam et PlayStation 4, sans que l'on sache encore si l'occident sera concerné par cette date (et c'est assez probable).Et à ceux qui continuent de se moquer devant l'aspect un peu nanardesque du projet, on rappelle quand même qu'il s'agit d'un titre à petit budget, uniquement destiné au marché dématérialisé et vendu à petit prix : 1800 yens, donc entre 15 et 20€ chez nous.