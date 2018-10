Hitman 2 : l'art de l'assassinat (#3)

Warner Bros et IO interactive diffuse le troisième volet de leur série de vidéo expliquant à qui veut l'entendre comment fonctionne la série Hitman, ce qui tombe bien puisquedoit sortir le 13 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Toujours plus complet en terme de stratégie pour arriver à ses fins de la meilleure manière possible, le titre (qui ne sera cette fois pas épisodique) proposera un DLC regroupant la totalité des zones du premier épisode, mais avec les ajouts de gameplay de cette suite. DLC à prix encore non indiqué, mais dans tous les cas gratuit si vous avez l'original.