A ceux qui n'avaient pas fait l'original à l'époque, NIS America termine les présentations du casting deavec le nouveau trailer que voici, préparant doucement la sortie de cette originalité folle signée Suda51/Kobayashi/Mikami, prévue en remaster 4K & 16/9 dans les semaines à venir.Seule la plate-forme Steam est concernée pour le moment, mais on se doute que l'éditeur comme le développeur n'en resteront pas là et feront plus tard plaisir aux divers consoleux.Le premier trailer pour ceux qui l'ont loupé :