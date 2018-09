Fighting Ex Layer : la version PC officialisée

C'était promis et c'est désormais signé :aura droit à sa version PC et si le premier trailer n'est pas vraiment clair sur la période de sortie (2018 ou 2019), Arika tient à dire que son jeu bénéficiera d'une compatibilité 4K native.Disponible depuis quelques mois sur PlayStation 4, le titre est actuellement en période de suivi, ayant déjà accueilli deux personnages supplémentaires (gratuits) et aura une version boîte le 6 décembre, uniquement au Japon pour le moment.